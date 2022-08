Cosa dicono i sondaggi: centrodestra quasi «irraggiungibile», boom nei collegi (Di martedì 9 agosto 2022) Per Swg la coalizione che vede uniti FdI, FI e Lega può conquistarne fino al 90%. Ma per l’Istituto Cattaneo non avrà i due terzi dei seggi totali Leggi su corriere (Di martedì 9 agosto 2022) Per Swg la coalizione che vede uniti FdI, FI e Lega può conquistarne fino al 90%. Ma per l’Istituto Cattaneo non avrà i due terzi dei seggi totali

