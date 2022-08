Calciomercato Napoli: ecco Sirigu, si complica Raspadori (Di martedì 9 agosto 2022) Prosegue senza sosta il Calciomercato del Napoli che sta provando in tutti i modi a sistemare la rosa prima dell’inizio del campionato. Qualche buona notizia arriva dal reparto più arretrato, ovvero la porta, con la chiusura dell’affare Sirigu. Ancora qualche tira e molla invece con il Sassuolo per Raspadori, nonostante gli azzurri siano pronti anche per un’offerta importante. Andiamo dunque a vedere le ultime novità di Calciomercato in casa Napoli. Calciomercato Napoli, oggi visite e firma di Sirigu Salvatore Sirigu, con la maglia della Nazionale (Credits: Torino Football Club Facebook)Salvo clamorosi imprevisti, oggi sarà il giorno delle visite mediche e della firma di Salvatore Sirigu. Come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Prosegue senza sosta ildelche sta provando in tutti i modi a sistemare la rosa prima dell’inizio del campionato. Qualche buona notizia arriva dal reparto più arretrato, ovvero la porta, con la chiusura dell’affare. Ancora qualche tira e molla invece con il Sassuolo per, nonostante gli azzurri siano pronti anche per un’offerta importante. Andiamo dunque a vedere le ultime novità diin casa, oggi visite e firma diSalvatore, con la maglia della Nazionale (Credits: Torino Football Club Facebook)Salvo clamorosi imprevisti, oggi sarà il giorno delle visite mediche e della firma di Salvatore. Come ...

