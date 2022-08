Aumento della popolazione, gli effetti sul clima e gli scenari possibili (Di martedì 9 agosto 2022) Da quando contribuisco a questo blog, fine anno 2014, parecchi lettori hanno frequentemente sottolineato nei loro commenti come la crescita della popolazione mondiale sia un fattore chiave. Anzi, la chiave di volta per capire l’ultimo secolo e quello che stiamo faticosamente attraversando. L’enorme Aumento delle anime che animano la Terra è certamente associato a molte delle magagne che discutiamo qui. Sono, però, digiuno di demografia e, nello stesso tempo, scettico che il fenomeno si possa davvero governare, poiché risponde solo indirettamente alle scelte politiche globali. Per esempio, il benessere economico riduce il tasso di fertilità, sceso da cinque e più figli per ogni donna (anno 1960) a meno di due e mezzo (anno 2020). Tutto il resto è distopia, come quella che mi accingo a delineare. E chi non ama il genere, può chiudere qui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Da quando contribuisco a questo blog, fine anno 2014, parecchi lettori hanno frequentemente sottolineato nei loro commenti come la crescitamondiale sia un fattore chiave. Anzi, la chiave di volta per capire l’ultimo secolo e quello che stiamo faticosamente attraversando. L’enormedelle anime che animano la Terra è certamente associato a molte delle magagne che discutiamo qui. Sono, però, digiuno di demografia e, nello stesso tempo, scettico che il fenomeno si possa davvero governare, poiché risponde solo indirettamente alle scelte politiche globali. Per esempio, il benessere economico riduce il tasso di fertilità, sceso da cinque e più figli per ogni donna (anno 1960) a meno di due e mezzo (anno 2020). Tutto il resto è distopia, come quella che mi accingo a delineare. E chi non ama il genere, può chiudere qui ...

ricpuglisi : Per ogni intervento fiscale che implica un aumento di spesa o un calo della tassazione, vale la vecchia domanda di… - pietroraffa : == Fratoianni:'Se qualcuno mi dice che per fare questa intesa devo accettare di non battermi più contro il rigassif… - berlusconi : La riforma del catasto va bene solo se è funzionale a far emergere l’abusivismo, senza alcun aumento della tassazio… - seanmcmurphy : RT @DM_Deluca: Mi sembra una buona mattina per ricordare che chi nega l'aumento della temperatura o il ruolo dell'umanità nel cambiamento c… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Aumento della popolazione, gli effetti sul clima e gli scenari possibili [LEGGI] -