Villar Sampdoria, ora è UFFICIALE: ecco il comunicato

UFFICIALE l'arrivo in prestito di Gonzalo Villar alla Sampdoria. Il centrocampista lascia la Roma: il comunicato

Gonzalo Villar è un nuovo calciatore della Sampdoria. Arrivato il comunicato UFFICIALE dei blucerchiati.

comunicato UFFICIALE – «L'U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall'A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Villar (nato a Murcia, Spagna, il 23 marzo 1998). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2027».

