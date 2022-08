VIDEO – Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo | rissa sfiorata con il tifoso!

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il clima in casanon è dei migliori: molti giocatori importanti sono andati via, altri lasceranno la squadra. Questa continua incertezza toglie serenità all’intero ambiente. Tra le uniche certezze dei neroverdi c’è sicuramente il capitano Domenico, il quale quest’anno indosserà anche la maglia numero 10, simbolo della sua importanza nella storia del club. Domenico(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Difatti, l’attaccante campione d’Europa, seppur accostato a molte big di Serie A e non solo, non ha mai ceduto alle continue lusinghe e, dunque, si appresta a vivere l’ennesima stagione in maglia neroverde. Tuttavia, quest’oggi ha perso le staffe anche lui, sintomo che c’è del nervosismo in casa: al termine del match perso contro il, all’uscita dal ...

MCriscitiello : Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo. Insultato da un tifoso, l’attaccante cerca vendetta @tvdellosport #sportitalia… - tvdellosport : FURIA #BERARDI ?? Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Modena, l’attaccante neroverde è incontenibile, dopo… - FURIA : QUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRA KILL SOLO DO @envylool! ?????????? UM MONSTRO! #CBLOL #DIADEFURIA - PianetaMilan : #Sassuolo, furia #Berardi dopo il KO col #Modena: insegue un tifoso (#Video) @tvdellosport #CoppaItalia… - cmdotcom : #Sassuolo ko a #Modena e fuori dalla CoppaItalia, #Berardi furioso contro un tifoso: rissa sfiorata dopo… -

Guarda i nostriin anteprima, Iscriviti al nostro canale YouTube ! Consiglieri che si collegano da un ... L'urgenza di convocare in fretta ela sedua è data dala necessità di approvare una ...Ma mi iscrissi in tempo e tornai in fretta edall'Olanda la sera prima per partecipare al ... perché "sparava" ( ossia risaltava troppo, ndr ), ma abiti di colori pastello, che rendevano in...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...COPPA ITALIA - Momenti di tensione dopo Modena-Sassuolo. I neroverdi, sconfitti per 3-2 ed eliminati, sono contestati. Berardi non ci sta e cerca il contatto ...