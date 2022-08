“Un dolore fortissimo”. Antonella Clerici non lo nasconde: “Come spezzata in due” (Di lunedì 8 agosto 2022) Antonella Clerici si gode le vacanze in Normandia e ricarica le batterie in vista della prossima stagione televisiva. La conduttrice terrà compagnia al suo pubblico sia con È sempre mezzogiorno, che con The Voice Senior. La Rai da qualche settimana ha deciso di mandare in onda le repliche dello show che ha avuto un grande successo nella seconda edizione. Ora si trova nella regione della Francia che ama di più in compagnia di Vittorio Garrone – con il quale il matrimonio sembra sempre più vicino – e la figlia Maelle, 13 anni, avuta dall’ex compagno Eddy Martens. E c’è chi è pronto a giurare che in un prossimo futuro Antonella Clerici possa trasferirsi proprio in Normandia. appena la figlia Maelle diventerà più grande: “Antonella Clerici è volata Come ogni anno in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022)si gode le vacanze in Normandia e ricarica le batterie in vista della prossima stagione televisiva. La conduttrice terrà compagnia al suo pubblico sia con È sempre mezzogiorno, che con The Voice Senior. La Rai da qualche settimana ha deciso di mandare in onda le repliche dello show che ha avuto un grande successo nella seconda edizione. Ora si trova nella regione della Francia che ama di più in compagnia di Vittorio Garrone – con il quale il matrimonio sembra sempre più vicino – e la figlia Maelle, 13 anni, avuta dall’ex compagno Eddy Martens. E c’è chi è pronto a giurare che in un prossimo futuropossa trasferirsi proprio in Normandia. appena la figlia Maelle diventerà più grande: “è volataogni anno in ...

purpleepotatoo : RT @FeedMeTrash1: Ho il cuore a mille pezzi e un dolore fortissimo al petto per tutte quelle persone e bambini morti a Gaza, ma la cosa che… - adumbbass : RT @FeedMeTrash1: Ho il cuore a mille pezzi e un dolore fortissimo al petto per tutte quelle persone e bambini morti a Gaza, ma la cosa che… - HTTPSALE28 : RT @FeedMeTrash1: Ho il cuore a mille pezzi e un dolore fortissimo al petto per tutte quelle persone e bambini morti a Gaza, ma la cosa che… - shaedowhunter : RT @FeedMeTrash1: Ho il cuore a mille pezzi e un dolore fortissimo al petto per tutte quelle persone e bambini morti a Gaza, ma la cosa che… - epiphanyvjin : ho un mal di testa assurdo e un fortissimo dolore agli occhi per averli sforzati così tanto oggi domani mattina vad… -