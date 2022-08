Ucraina | Pentagono | “70 000-80 000 russi morti o feriti”

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Per laa intra i 70.000 e gli 80.000. E’ la valutazione che arriva dagli Stati Uniti. “Penso si possa indicare con sicurezza che ihanno probabilmente avuto 70 o 80.000 vittime in meno di sei mesi – ha detto il sottosegretario alla Difesa, Colin Kahl, durante un briefing – Si tratta di una combinazione diin azione. Un numero che potrebbe essere leggermente più basso, più alto, ma penso sia più o meno in linea con la realtà”. Un dato giudicato “notevole” dal momento che laa “non ha raggiunto nessuno degli obiettivi di Putin” dall’invasione dell’, lo scorso 24 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera.

