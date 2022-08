Ucraina | Medvedev | Occidente vuole distruggere Russia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Mosca, 8 ago. (Adnkronos) - ''L'la'' e ''non si preoccupa assolitamente'' per il destino dell'. Lo ha sostenuto oggi l'ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca Dmitryintervistato dall'agenzia di stampa Tass. ''Lagarantirà i suoi interessi nazionali con tutti i mezzi a sua disposizione'', ha aggiunto.

Lo ha sostenuto oggi l'ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca Dmitry Medvedev: ''La Russia garantirà i suoi interessi nazionali con tutti i mezzi a sua disposizione'', ha aggiunto. Mosca, 8 ago. (Adnkronos) - ''L'Occidente vuole distruggere la Russia'' e ''non si preoccupa assolitamente'' per il destino dell'Ucraina. Roma, 8 ago. (LaPresse) - All'Occidente "non importa assolutamente nulla" dell'Ucraina. "L'obiettivo è lo stesso: distruggere la Russia". Lo ha detto in ...