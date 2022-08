Ucciso in un bar di San Paolo Leandro Lo, leggenda del Jiu Jitsu (Di lunedì 8 agosto 2022) A San Paolo è rimasto Ucciso, durante una lite in un noto locale, l'otto volte campione del mondo di jiu-Jitsu. L’omicida, un poliziotto, ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) A Sanè rimasto, durante una lite in un noto locale, l'otto volte campione del mondo di jiu-. L’omicida, un poliziotto, ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato

