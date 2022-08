Tutte le maglie della Serie A 2022/23, dalla peggiore alla migliore (Di lunedì 8 agosto 2022) Rieccoci. Tutti in campo appassionatamente, per l'inizio del campionato. Di nuovo tempo di grandi gol, emozioni, polemiche (e figuriamoci), Var e moviole, pagelle del giorno dopo e social fumanti. E maglie, ovviamente, il vessillo preferito dai tifosi. Ecco Tutte le venti maglie home delle squadre della Serie A 2022/23, dalla peggiore alla migliore a nostro insindacabile giudizio (insindacabile, che sia chiaro). 20. Spezia Compito: hai una maglia bianca. Rovinala. 19. Lecce Ok, dove sono le maglie vere? 18. Monza Prima volta in Serie A, mercato scintillante, gli arrivi di Caprari, Cragno, Ranocchia, Sensi e Pessina, il ritorno dell’accoppiata Berlusconi-Galliani nel ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Rieccoci. Tutti in campo appassionatamente, per l'inizio del campionato. Di nuovo tempo di grandi gol, emozioni, polemiche (e figuriamoci), Var e moviole, pagelle del giorno dopo e social fumanti. E, ovviamente, il vessillo preferito dai tifosi. Eccole ventihome delle squadre/23,a nostro insindacabile giudizio (insindacabile, che sia chiaro). 20. Spezia Compito: hai una maglia bianca. Rovinala. 19. Lecce Ok, dove sono levere? 18. Monza Prima volta inA, mercato scintillante, gli arrivi di Caprari, Cragno, Ranocchia, Sensi e Pessina, il ritorno dell’accoppiata Berlusconi-Galliani nel ...

SteNinni : @NicoSchira Se penso che questo giocatore abbia calcato i più grandi palcoscenici e vestiti tutte maglie importanti mi viene da piangere - centobuste : @aliasvaughn mah in effetti non si è ancora capito perché un giocatore della #Juventus abbia presentato le maglie d… - Mar__J05 : @juventusfc liberiamo Frenkie De Jong, poretto… Mi dispiace troppo… MI COMPRO TUTTE LE MAGLIE! - maverfootball : RT @passionemaglie: ?? Il colletto anni '50, le 'bretelle' del 1973 e l'omaggio a Santa Rosalia: vi raccontiamo tutte le novità sulle maglie… - cinicomateriale : A Salerno si sono dimenticati di avvisare il Parma che non è una partita di allenamento ad una sola porta #SALPAR… -