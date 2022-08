Traffico Roma del 08-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale su via Appia per lavori e rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo anulare direzioni ed è momentaneamente chiusa per un incendio via della Magliana all’altezza della Stazione Muratella nelle due direzioni Fino al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per spettacoli di animazione teatro e musica chiuse via dei Fori Imperiali tra Piazza Colosseo e Piazza Venezia e via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni anche per le linee di bus si lavora di notte su via fino al 13 di agosto in fascia oraria 21:36 chiusa tra Tor de’ Cenci e via di Decima in direzione di Pomezia ilè deviato sulla laterale all’altezza di Spinaceto attenzione alla segnaletica per i ...