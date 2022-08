Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer insieme in un film di motociclisti (Di lunedì 8 agosto 2022) Allacciate le cinture. Tom Hardy, Jodie Comer e l 'emergente Austin Butler si stanno preparando per il film sulle bande di motociclisti The Bikeriders. Il cast è già piuttosto impressionante, ma non è che il regista - Jeff Nichols - sia da meno Sono passati sei anni dalla sua fatica (lo strappalacrime Loving - L'amore deve nascere libero), nominato agli Oscar, ma Nicholas ha la stoffa per seguire questo progetto. Nonostante abbia solo cinque lungometraggi all'attivo, ha fatto di tutto, dalla fantascienza in stile Spielberg (Midnight Special) a un grintoso dramma sudista dell'era McConaissance (Mud). Non è che Nichols non abbia provato a tornare sulla sedia del regista negli ultimi tempi. Avrebbe dovuto riunirsi con la star di Midnight Special, Adam Driver, per il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Allacciate le cinture. Tome l 'emergentesi stanno preparando per ilsulle bande diThe Bikeriders. Il cast è già piuttosto impressionante, ma non è che il regista - Jeff Nichols - sia da meno Sono passati sei anni dalla sua fatica (lo strappalacrime Loving - L'amore deve nascere libero), nominato agli Oscar, ma Nicholas ha la stoffa per seguire questo progetto. Nonostante abbia solo cinque lungometraggi all'attivo, ha fatto di tutto, dalla fantascienza in stile Spielberg (Midnight Special) a un grintoso dramma sudista dell'era McConaissance (Mud). Non è che Nichols non abbia provato a tornare sulla sedia del regista negli ultimi tempi. Avrebbe dovuto riunirsi con la star di Midnight Special, Adam Driver, per il ...

