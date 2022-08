The Sandman, la nuova serie tv Netflix traspone in modo fedele il capolavoro a fumetti (Di lunedì 8 agosto 2022) Morfeo, signore dei Sogni, è uno dei sette Eterni (in originale ‘Endless’, senza fine), personificazioni dei concetti che animano la percezione umana. Tra i suoi fratelli e le sue sorelle, è uno dei più attenti a rispettare l’etica che il proprio ruolo gli impone, e di conseguenza uno dei più benevoli nei confronti dei mortali. Nel 1916 però, durante un rituale esoterico, viene catturato da un occultista rivale di Aleister Crowley, e rimane prigioniero della famiglia di questi per oltre un secolo. Riuscito finalmente a liberarsi apprende che la sua assenza ha generato il caos nel mondo dei sogni. Con l’aiuto dei pochi rimasti fedeli si pone perciò l’obiettivo di riportare l’ordine nel suo regno, e di dare la caccia al Corinzio, un incubo ribelle e omicida sfuggito al suo controllo. Dopo circa vent’anni di progetti naufragati, Netflix riesce nel compito di trasporre in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Morfeo, signore dei Sogni, è uno dei sette Eterni (in originale ‘Endless’, senza fine), personificazioni dei concetti che animano la percezione umana. Tra i suoi fratelli e le sue sorelle, è uno dei più attenti a rispettare l’etica che il proprio ruolo gli impone, e di conseguenza uno dei più benevoli nei confronti dei mortali. Nel 1916 però, durante un rituale esoterico, viene catturato da un occultista rivale di Aleister Crowley, e rimane prigioniero della famiglia di questi per oltre un secolo. Riuscito finalmente a liberarsi apprende che la sua assenza ha generato il caos nel mondo dei sogni. Con l’aiuto dei pochi rimasti fedeli si pone perciò l’obiettivo di riportare l’ordine nel suo regno, e di dare la caccia al Corinzio, un incubo ribelle e omicida sfuggito al suo controllo. Dopo circa vent’anni di progetti naufragati,riesce nel compito di trasporre in ...

