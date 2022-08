Tg1mattina, Crosetto (Fratelli d’Italia) attacca Bonini: «Faccia il conduttore, non si schieri». La replica: «No, io richiamo alla memoria» – Video (Di lunedì 8 agosto 2022) Senio Bonini - Tg1mattina Nuove tensioni nella mattina di Rai 1. Dopo il caso Elisa Anzaldo e la battuta su Giorgia Meloni, questa mattina a Tg1mattina si è consumato un acceso diverbio tra il conduttore Senio Bonini e Guido Crosetto di Fratelli d’Italia. In studio si parla di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia. Un provvedimento che Crosetto considera “un passo avanti importante dell’Europa”, trovando però un attento Bonini: “Però Fratelli d’Italia ha votato cinque volte no sul PNRR all’inizio. Questo dobbiamo ricordarlo” precisa il giornalista. La replica del politico è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 agosto 2022) SenioNuove tensioni nella mattina di Rai 1. Dopo il caso Elisa Anzaldo e la battuta su Giorgia Meloni, questa mattina asi è consumato un acceso diverbio tra ilSenioe Guidodi. In studio si parla di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia. Un provvedimento checonsidera “un passo avanti importante dell’Europa”, trovando però un attento: “Peròha votato cinque volte no sul PNRR all’inizio. Questo dobbiamo ricordarlo” precisa il giornalista. Ladel politico è ...

