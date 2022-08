Rugani, non c’è più spazio per lui, ma c’è un grosso problema (Di lunedì 8 agosto 2022) Daniele Rugani non è mai stato in grado di mettere in mostra il proprio talento alla Juve, per questo motivo ormai è ai margini del progetto. Ormai era diverso tempo Daniele Rugani è considerato assolutamente un giocatore totalmente inadatto per il grande blasone della Juventus, per questo motivo anche in questa sessione di mercato si cercherà in tutti i modi di poter trovare una soluzione adatta per le prestazioni del difensore toscano che a Torino sempre deluso. LaPresseRiuscire a imporsi come un giocatore di livello all’interno della Juventus non è assolutamente una cosa facile, considerando infatti come la Vecchia Signora sia una delle squadre più esigenti da un punto di vista tecnico che ci possano essere in Europa. Quando è stato acquistato infatti Daniele Rugani dall’Empoli nell’estate del 2015 erano davvero tantissimi a essere ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 agosto 2022) Danielenon è mai stato in grado di mettere in mostra il proprio talento alla Juve, per questo motivo ormai è ai margini del progetto. Ormai era diverso tempo Danieleè considerato assolutamente un giocatore totalmente inadatto per il grande blasone della Juventus, per questo motivo anche in questa sessione di mercato si cercherà in tutti i modi di poter trovare una soluzione adatta per le prestazioni del difensore toscano che a Torino sempre deluso. LaPresseRiuscire a imporsi come un giocatore di livello all’interno della Juventus non è assolutamente una cosa facile, considerando infatti come la Vecchia Signora sia una delle squadre più esigenti da un punto di vista tecnico che ci possano essere in Europa. Quando è stato acquistato infatti Danieledall’Empoli nell’estate del 2015 erano davvero tantissimi a essere ...

AlfredoPedulla : #Galatasaray: #Mertens e #Torreira ? #Belotti aspetta la #Roma, #Rugani per ora non apre e valuta la #Samp ?? - romeoagresti : Il #Galatasaray è concretamente su #Rugani, ma i primi contatti - in termini di cifre - non soddisfano la #Juve. Pr… - marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - ForEsordientus : @Massimi55490263 @pillolebiancon1 In prestito secco incassi niente, devi riprendere un DC perché minimo 4 servono p… - DanieleBibo : PUNTO MERCATO JUVE P.2 Rugani rimane salvo offerte decenti last minute. Sondato Acerbi. Alex Sandro difficilmente p… -