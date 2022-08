Roma, Gazzetta: “Pellegrini è una garanzia, Abraham ancora a secco” (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma Pellegrini- La Roma continua il suo lavoro in vista del primo impegno ufficiale, Domenica contro la Salernitana a Salerno alle ore 20:45. Prestazione top della Roma, davanti al pienone di ieri sera contro lo Shaktar Donetsk, nell’ultimo impegno prima della Serie A. Gli uomini di Mourinho hanno disintegrato gli Ucraini per 5-0, con una grande prestazione dei top in avanti. Partita di possesso, fatta di recuperi infiniti e di corse mozzafiato per Nemanja Matic al debutto con i Giallorossi, davanti alla sua nuova tifoseria. Ecco le parole della Gazzetta dello Sport sul nuovo reparto offensivo e sulla nuova Roma: “Un gol, il primo della serata, e una traversapalo dall’epilogo sfortunato. Che giochi mezzala oppure trequartista, Lorenzo Pellegrini è già una ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Lacontinua il suo lavoro in vista del primo impegno ufficiale, Domenica contro la Salernitana a Salerno alle ore 20:45. Prestazione top della, davanti al pienone di ieri sera contro lo Shaktar Donetsk, nell’ultimo impegno prima della Serie A. Gli uomini di Mourinho hanno disintegrato gli Ucraini per 5-0, con una grande prestazione dei top in avanti. Partita di possesso, fatta di recuperi infiniti e di corse mozzafiato per Nemanja Matic al debutto con i Giallorossi, davanti alla sua nuova tifoseria. Ecco le parole delladello Sport sul nuovo reparto offensivo e sulla nuova: “Un gol, il primo della serata, e una traversapalo dall’epilogo sfortunato. Che giochi mezzala oppure trequartista, Lorenzoè già una ...

