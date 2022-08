Restyling strade a Villaricca | sulla nuova rotatoria spunta già un buco

(Di lunedì 8 agosto 2022). Buche e slalom in via Enrico Fermi asono solo un brutto ricordo. Il tratto di strada villaricchese che unisce la circumvallazione esterna con il centro di Giugliano è stato sistemato e senza particolari disagi per i cittadini grazie ai lavori notturni che hanno limitato il blocco alla viabilità e grazie all’impegno dei volontari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

sardanews : Quartu, 10 giorni per asfaltare due strade: sul litorale di Flumini restyling definitivo nel 2023… -

Qui Bollate Online

A Quartu sono già partiti i lavori per ildi tante, ma i problemi sono ancora numerosi.Adesso, un muletto delè stato intercettato sulletedesche durante una serie di test. Le foto spia hanno dato l'opportunità di dare uno sguardo alle novità che il marchio tedesco ... Restyling strade e marciapiedi, ecco tutti i cantieri chiusi e in apertura «Vogliamo restituire il lungomare ai napoletani, e lo faremo attraverso una serie di progetti infrastrutturali che abbiamo in programma nei prossimi mesi. Alcuni di questi, però, ...Il sindaco Dall’Omo scrive agli ’umarell’: "Non perdetevi i lavori, buona visione" Prevista la sostituzione degli infissi alle medie, in arrivo nuove telecamere ...