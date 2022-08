PNRR, oltre 2 miliardi per 100mila classi innovative e laboratori per le professioni digitali del futuro. Ecco il Piano Scuola 4.0 (Di lunedì 8 agosto 2022) Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il?“Piano Scuola 4.0”, uno stanziamento di?2,1 miliardi di euro?per trasformare?100.000?classi tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?laboratori per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il?“4.0”, uno stanziamento di?2,1di euro?per trasformare?100.000?tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?per ledel?negli istituti scolastici del secondo ciclo. L'articolo .

orizzontescuola : PNRR, oltre 2 miliardi per 100mila classi innovative e laboratori per le professioni digitali del futuro. Ecco il P… - solo_pi_ : mld di Euro presi in prestito per distribuirli a cazzo - Draghi è sta roba qui e nulla più di questo, oltre a menti… - Daniele99576841 : RT @Piero_De_Luca: La destra ha votato contro il Next Generation EU e il Pnrr. Contro oltre 200 miliardi di fondi UE all’Italia. Ora se ne… - Paogiu : RT @Piero_De_Luca: La destra ha votato contro il Next Generation EU e il Pnrr. Contro oltre 200 miliardi di fondi UE all’Italia. Ora se ne… - FabioInnocent10 : @berlusconi NO. IL PNRR è una cessione indebita di sovranità, oltre che un mutuo a strozzo! Va distrutto ed ad ogg… -