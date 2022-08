MotoGP, Aleix Espargarò ha corso a Silverstone con un tallone fratturato (Di lunedì 8 agosto 2022) Ieri Aleix Espargarò non è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti del GP di Gran Bretagna in MotoGP. L’alfiere della Aprilia, al momento secondo in classifica generale a 22 punti da Fabio Quartararo (Yamaha), si è dovuto accontentare del nono posto a Silverstone, non riuscendo a recuperare qualche lunghezza dal suo rivale, ottavo ieri. Il weekend dello spagnolo è stato pesantemente viziato da una brutta caduta durante l’ultima sessione di prove libere nella sessione di sabato: Espargarò è stato sbalzato via dalla moto in curva 12, patendo così un violentissimo highside che lo ha costretto prima ad andare via dal punto incriminato in barella; nonostante tutto, l’iberico ha prima partecipato alle qualifiche ottenendo un ottimo sesto posto e poi, dopo essere stato dichiarato fit dalla clinica mobile, ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Ierinon è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti del GP di Gran Bretagna in. L’alfiere della Aprilia, al momento secondo in classifica generale a 22 punti da Fabio Quartararo (Yamaha), si è dovuto accontentare del nono posto a, non riuscendo a recuperare qualche lunghezza dal suo rivale, ottavo ieri. Il weekend dello spagnolo è stato pesantemente viziato da una brutta caduta durante l’ultima sessione di prove libere nella sessione di sabato:è stato sbalzato via dalla moto in curva 12, patendo così un violentissimo highside che lo ha costretto prima ad andare via dal punto incriminato in barella; nonostante tutto, l’iberico ha prima partecipato alle qualifiche ottenendo un ottimo sesto posto e poi, dopo essere stato dichiarato fit dalla clinica mobile, ...

theshieldofspo1 : Brutta tegola per lo spagnolo dell' #aprilia , ma non dovrà operarsi. #TSOS // #MotoGP // #AleixEspargaro //… - infoitsport : Aprilia, la notte più lunga in MotoGP: Aleix in forse, Maverick più sicuro che mai - infoitsport : MotoGP, frattura al tallone per Aleix Espargaro - infoitsport : MotoGP, nuovi esami: Aleix Espargaro ha un tallone fratturato - infoitsport : MotoGP | Aleix Espargaro eroico: il tallone destro era fratturato! -