Mondo dello sport sotto choc, il campione ucciso in un locale. E dopo il caos per strada (Di lunedì 8 agosto 2022) Mondo dello sport sotto choc, l’otto volte campione del Mondo di ju-jitsu Leandro Lo è stato ucciso in circostanze tragiche nella notte tra sabato e domenica. La tragedia in un locale di San Paolo dove Lo stava assistendo ad un concerto quando, a quanto raccontano i media locali, un ospite ubriaco aveva iniziato a discutere con lui. In pochi istanti, aveva tentato di afferrare una bottiglia dal bancone del bar per usarla come arma contro il lottatore che, prontamente, è riuscito a immobilizzarlo e calmarlo. Tutto sembrava rientrato invece l’uomo, Henrique Otavio Oliviera Velozo un agente 30enne della polizia militare di San Paolo che quella sera era fuori servizio, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco centrando Lo alla testa. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022), l’otto voltedeldi ju-jitsu Leandro Lo è statoin circostanze tragiche nella notte tra sabato e domenica. La tragedia in undi San Paolo dove Lo stava assistendo ad un concerto quando, a quanto raccontano i media locali, un ospite ubriaco aveva iniziato a discutere con lui. In pochi istanti, aveva tentato di afferrare una bottiglia dal bancone del bar per usarla come arma contro il lottatore che, prontamente, è riuscito a immobilizzarlo e calmarlo. Tutto sembrava rientrato invece l’uomo, Henrique Otavio Oliviera Velozo un agente 30enne della polizia militare di San Paolo che quella sera era fuori servizio, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco centrando Lo alla testa. Il ...

