Mara Venier, qual è l’abitudine mattutina a cui non sa rinunciare (Di lunedì 8 agosto 2022) Mara Venier, anche detta Zia Mara o signora della domenica, è una delle conduttrici italiane più apprezzate e seguite in tv. Il modo di fare ironico che da sempre la contraddistingue ha conquistato moltissimi telespettatori. Questi, poi, seguono assiduamente ogni vicenda quotidiana della sua vita attraverso le varie pubblicazioni sui suoi profili social. In moltissimi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 agosto 2022), anche detta Ziao signora della domenica, è una delle conduttrici italiane più apprezzate e seguite in tv. Il modo di fare ironico che da sempre la contraddistingue ha conquistato moltissimi telespettatori. Questi, poi, seguono assiduamente ogni vicenda quotidiana della sua vita attraverso le varie pubblicazioni sui suoi profili social. In moltissimi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

KateSteele89 : RT @larryhlbe: io voglio una mega reunion condotta da Mara Venier in prima serata con tutto il cast originale dalla prima puntata della pri… - zazoomblog : Mara Venier fa la spesa a Santo Domingo è il suo posto preferito - #Venier #spesa #Santo #Domingo #posto - LucianoVerre : >>> IL FICCANASO <<< Signora MARA VENIER, lei è simpaticissima in TV e in privato e perciò le chiediamo:'Simpat… - gishungry : ho sognato mara venier - zazoomblog : Mara Venier villa da sogno a Santo Domingo. Vacanze insieme a LUI - #Venier #villa #sogno #Santo #Domingo. -