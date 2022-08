La Guardia di Finanza è attenta all’ambiente (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – La Guardia di Finanza ha sposato, da tempo, la green economy. Una delle soluzioni di maggiore risalto è la recente acquisizione del Pattugliatore P.04 “Osum” caratterizzato dalla propulsione “green” Diesel-Elettrico per un maggiore rispetto dell’ambiente. La nave ha lasciato il cantiere navale il 4 agosto scorso, per intraprendere una lunga missione addestrativa e operativa lungo l’intera fascia costiera del Paese. Dal motore ibrido l’imbarcazione assicura una notevole autonomia operativa di circa 15 giorni di navigazione continuativa, ed è dotata dei più moderni sistemi di comunicazione e di scoperta radar oltre che si un’innovativa “prua ad ascia”, che consente la navigazione anche in condizioni meteo marine proibitive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladiha sposato, da tempo, la green economy. Una delle soluzioni di maggiore risalto è la recente acquisizione del Pattugliatore P.04 “Osum” caratterizzato dalla propulsione “green” Diesel-Elettrico per un maggiore rispetto dell’ambiente. La nave ha lasciato il cantiere navale il 4 agosto scorso, per intraprendere una lunga missione addestrativa e operativa lungo l’intera fascia costiera del Paese. Dal motore ibrido l’imbarcazione assicura una notevole autonomia operativa di circa 15 giorni di navigazione continuativa, ed è dotata dei più moderni sistemi di comunicazione e di scoperta radar oltre che si un’innovativa “prua ad ascia”, che consente la navigazione anche in condizioni meteo marine proibitive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

elio_vito : Si dice sempre che la cannabis fa male, ma non è vero. E non si fa nulla per contrastare la diffusione dell'alcol t… - fattoquotidiano : Cannabis, l’ex maresciallo della Guardia di Finanza che la usa contro la sua patologia: “Avevo dolori cronici, sono… - enpaonlus : Il cane Nero della Gdf salva un 80enne che si era smarrito andando per funghi sulle montagne della Carnia - La Stam… - cronachelucane : COOPERATIVA DI BITRITTO EVADE 1 MLN DI IVA, SEQUESTRATI BENI - La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2 mili… - espressione24 : Il Colonnello Cosimo Lamanuzzi è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila. Oggi la ceri… -