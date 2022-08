"La finanza sostenibile? Un principio costituzionale". Parla Ugo Biggeri (Di lunedì 8 agosto 2022) L'economista Ugo Biggeri, presidente di Etica Sgr, traccia il solco: è la Costituzione italiana a dire che la finanza deve essere sostenibile. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) L'economista Ugo, presidente di Etica Sgr, traccia il solco: è la Costituzione italiana a dire che ladeve essere

green_milano : RT @rinnovabiliit: ? Le catene di fornitura non strozzano gli investimenti nelle rinnovabili: nel 2022 è già record. A trainare la corsa de… - mlcr84 : RT @rinnovabiliit: ? Le catene di fornitura non strozzano gli investimenti nelle rinnovabili: nel 2022 è già record. A trainare la corsa de… - rinnovabiliit : ? Le catene di fornitura non strozzano gli investimenti nelle rinnovabili: nel 2022 è già record. A trainare la cor… - GPGualaccini : RT @GPGualaccini: @ASviSItalia SVILUPPO SOSTENIBILE, #PNRR, OCCUPAZIONE GIOVANILE, PARI OPPORTUNITÀ e INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: questi… - CarbonsinkGroup : ?? SAVE THE DATE ????6 settembre 2022 #Carbonsink presenta #NetZeroReadinessIndex l’analisi in collaborazione con… -