Isola dei Famosi | Chiesto l’intervento dei legali | violata la sfera privata dell’ex naufrago

Leggi su specialmag

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un noto e controverso ex concorrente dell’deicostretto a rivolgersi ai: il clamoroso annuncio sui social La conduttrice Ilary Blasi (screenshot Mediaset)Nel corso delle ultime due fortunatissime edizioni dell’deidi Ilary Blasi si sono alternati in Honduras volti noti e meno noti al pubblico. In occasione dell’edizione andata in onda due anni fa, tra i concorrenti che hanno lasciato il segno c’è senza dubbio il modello Akash Kumar. Il modello indiano ha trascorso poco più di 15 giorni nel noto reality ma si è ritrovato al centro di numerose polemiche. Anche una volta terminato il format è finito al centro dell’occhio del ciclone per diversi motivi. Per risolvere uno di questi problemi adesso potrebbe rivolgersi ad un giudice.dei ...