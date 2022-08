Fred Perry x Raf Simons | new chapter

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 agosto 2022)x Raf. Nuovo capitolo. Lo stilista belga prende ispirazione dal lavoro dell'art director britannico Peter Saville, co-fondatore della casa discografica Factory Records, e creatore alla fine degli anni Ottanta di una serie di iconiche copertine di disco in vinile per le band dei Joy Division e dei New Order, per trasportare il tutto su una capsule collection da indossare non appena le temperature lo consentiranno. I capi sono only black, decorati con toppe ispirate alle label dei vinili dei dischi Soul. Tocchi di rosa chiaro, azzurro e bianco colorano le patches e i ricami, che riprendono le etichette discografiche, artisti e titoli di canzoni immaginari pensati per questa collezione. Non solo polo, t-shirt e felpe oversize, la collezione include anche una serie di pezzi a completare il look, quali una giacca in denim ...