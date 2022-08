Elezioni politiche, una campagna elettorale ‘avveniristica’ tra chimere, titani e centauri (Di lunedì 8 agosto 2022) di Andrea Fontana, sociologo della comunicazione Sarà sicuramente avveniristica la campagna elettorale che ci aspetta ma che non ci meritavamo. Il Cavaliere Berlusconi usa già questo termine per definire il suo programma e detto da lui suona comico e grottesco; ma come ci ricorda la Treccani il significato del termine è indicativo. Avveniristico infatti significa relativo a narrazioni il cui contenuto è fantasticamente proiettato nel futuro. Proprio così: fantasticamente! Vivremo due mesi fantastici in cui ci racconteranno di tutto e il contrario di tutto, trattandoci al solito come bambini, con quel gusto paternalistico che solo i boomer della politica italiana sanno ancora avere. Citando un grande saggio il sapore sarà quello del “gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato”. Già in questo ore assaporiamo la dolce amarezza delle colpe: sei stato tu a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) di Andrea Fontana, sociologo della comunicazione Sarà sicuramente avveniristica lache ci aspetta ma che non ci meritavamo. Il Cavaliere Berlusconi usa già questo termine per definire il suo programma e detto da lui suona comico e grottesco; ma come ci ricorda la Treccani il significato del termine è indicativo. Avveniristico infatti significa relativo a narrazioni il cui contenuto è fantasticamente proiettato nel futuro. Proprio così: fantasticamente! Vivremo due mesi fantastici in cui ci racconteranno di tutto e il contrario di tutto, trattandoci al solito come bambini, con quel gusto paternalistico che solo i boomer della politica italiana sanno ancora avere. Citando un grande saggio il sapore sarà quello del “gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato”. Già in questo ore assaporiamo la dolce amarezza delle colpe: sei stato tu a ...

pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - Agenzia_Ansa : 'Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto d… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - ilfattoblog : Elezioni politiche, una campagna elettorale ‘avveniristica’ tra chimere, titani e centauri - ZiettoB : RT @elio_vito: È opportuno che Crosetto, presidente dell'associazione delle aziende della difesa, venga intervistato non sul suo settore ma… -