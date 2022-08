È già resa dei conti nel Pd, le correnti vogliono fare la festa a Letta (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo il fallimento della maxi-coalizione di centrosinistra nel Pd già preparano l'ennesimo ribaltone alla segreteria. Le correnti del Partito democratico sono già al lavoro per sostituire Enrico Letta, da molti visto come unico responsabile del disastro dem con il tentativo di mettere insieme tutti, da Sinistra Italiana ad Azione, operazione deflagrata con lo strappo di Carlo Calenda. La "rivoluzione" ci sarà non prima delle elezioni politiche del 25 settembre e molto dipenderà dall'esito del voto. A raccogliere umori e strategie nelle segrete stanze del Nazareno, è un retroscena Affaritaliani che, citando anonimi esponenti del Pd, parla di un vero e proprio redde rationem che Letta potrebbe evitare solo vincendo le elezioni (ipotesi a dir poco improbabile) o impedendo la formazione di un governo di centrodestra (anche qui ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo il fallimento della maxi-coalizione di centrosinistra nel Pd già preparano l'ennesimo ribaltone alla segreteria. Ledel Partito democratico sono già al lavoro per sostituire Enrico, da molti visto come unico responsabile del disastro dem con il tentativo di mettere insieme tutti, da Sinistra Italiana ad Azione, operazione deflagrata con lo strappo di Carlo Calenda. La "rivoluzione" ci sarà non prima delle elezioni politiche del 25 settembre e molto dipenderà dall'esito del voto. A raccogliere umori e strategie nelle segrete stanze del Nazareno, è un retroscena Affaritaliani che, citando anonimi esponenti del Pd, parla di un vero e proprio redde rationem chepotrebbe evitare solo vincendo le elezioni (ipotesi a dir poco improbabile) o impedendo la formazione di un governo di centrodestra (anche qui ...

