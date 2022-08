È fatta. Partita chiusa. Il Cdx ha vinto le elezioni Le simulazioni sui seggi non lasciano dubbi. Eccole (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel suo tentativo di costruire un “campo largo”, il segretario del Pd, Enrico Letta, ha dovuto subire l’improvviso cambiamento di decisione di Carlo Calenda, che nel giro di ventiquattr’ore ha prima detto sì, poi invece no, all’accordo col Pd, in funzione del fatto che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel suo tentativo di costruire un “campo largo”, il segretario del Pd, Enrico Letta, ha dovuto subire l’improvviso cambiamento di decisione di Carlo Calenda, che nel giro di ventiquattr’ore ha prima detto sì, poi invece no, all’accordo col Pd, in funzione del fatto che... Segui su affaritaliani.it

mimmopagliuca : @anperillo @sassuolonews Direttore ma secondo lei una squadra che sta per cedere un calciatore a quasi 40 milioni d… - p3nemolle : RT @i_mimimmi: @mrtndr25 @mulocilan @Milestemplaris @Anto__rus No non vale. Basta guardare la partita x capire la presa per i fondelli...… - xTwingoJR : Clip di presentazione fatta in partita al volo con due umani e 20 bot, account in utilizzo 'Fut01' che dire signori… - AleAuz86 : Se giochi un'inutile partita di coppa Italia, vuol dire che è fatta un paio di palle. Non rischi un calciatore prim… - napoIetana : @blindingswan stavo a palinuro, sono partita da centola e mi sono fatta quasi tutte le fermate fino a casa -