Dustin Hoffman compie 85 anni: la carriera, gli esordi e i grandi successi dell'anti-divo di Hollywood (Di lunedì 8 agosto 2022) Buon compleanno Dustin Hoffman: il divo di Hollywood dalla vena malinconica oggi compie gli anni. Un talento che non conosce limiti, completato da un leggendario perfezionismo che spesso gli ha reso la vita difficile coi registi, come lui stesso ha più volte raccontato negli anni. Dustin Hoffman compie 85 anni Dustin Hoffman sul set può essere tutto e il contrario di tutto: una segreta vena di malinconia che si fonde con una nostalgia adolescenziale fanno di lui un interprete originale ed inimitabile, apprezzato dagli accaniti del cinema di tutto il mondo. Le sue origini e gli inizi Di origine ebraico-romena, la famiglia di Hoffman è dovuta fuggire ...

