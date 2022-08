Depay, contatti avviati con in club di serie A: la notizia (Di lunedì 8 agosto 2022) Depay ha sempre faticato a trovare spazio e continuità con il Barcellona. Per questo le due parti potrebbero essere vicine a separarsi. Vista l’abbondanza offensiva, è difficile pensare che il Barcellona possa sopportare tutta questa pressione sulla sua delantera. Il nome più caldo in uscita è quello di Memphis Depay. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, il giocatore sarebbe stato proposto alla Juventus come lo scorso gennaio. Depay è un attaccante che ha la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo. Di conseguenza potrebbe essere funzionale alla Juve. FOTO: Getty – Juventus-Allegri-Depay Il Pesce ha diverse caratteristiche tecniche e tattiche che lo rendono un jolly offensivo. Potrebbe agire da vice Vlahovic, ma anche essere un ottimo sostituto fino al rientro completo di Chiesa. Inoltre ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022)ha sempre faticato a trovare spazio e continuità con il Barcellona. Per questo le due parti potrebbero essere vicine a separarsi. Vista l’abbondanza offensiva, è difficile pensare che il Barcellona possa sopportare tutta questa pressione sulla sua delantera. Il nome più caldo in uscita è quello di Memphis. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, il giocatore sarebbe stato proposto alla Juventus come lo scorso gennaio.è un attaccante che ha la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo. Di conseguenza potrebbe essere funzionale alla Juve. FOTO: Getty – Juventus-Allegri-Il Pesce ha diverse caratteristiche tecniche e tattiche che lo rendono un jolly offensivo. Potrebbe agire da vice Vlahovic, ma anche essere un ottimo sostituto fino al rientro completo di Chiesa. Inoltre ...

JuvMania : ?? Oggi nuovi contatti tra la #Juventus e l'entourage di #Depay. L'olandese si è proposto ai bianconeri, i quali sta… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Juve, contatti con l'entourage di Depay, l'olandese è un nome da tenere d'occhio per l'attacco bianconero [GOAL Italia] - forumJuventus : Juve, contatti con l'entourage di Depay, l'olandese è un nome da tenere d'occhio per l'attacco bianconero [GOAL Italia] - ZonaBianconeri : RT @fanpage: La #Juventus intensifica i contatti per #Depay #3agosto - fanpage : La #Juventus intensifica i contatti per #Depay #3agosto -