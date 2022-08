Benevento | cambio al vertice della Guardia di Finanza | Pirrera nuovo comandante

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna presso la Caserma “E. Romano” sede del Comando Provincialedidisi è svolto il passaggio di consegne al Comando del Gruppodidi, tra il Maggiore Carlo Iannuzzo, destinato alla sede di Aosta, qualedel locale Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ed il Ten. Col. Luca, proveniente dal Gruppo di Lamezia Terme. Il Maggiore Carlo Iannuzzo saluta il Sannio dopo cinque intensi anni di lavoro, costellati da risultati operativi di rilievo in tutti i segmentimission istituzionale del Corpo. Non possono non essere ricordate alcune delle più importanti e delicate operazioni portate a termine ...

