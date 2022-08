Atletica | Tamberi torna in gara dopo il Covid e vince in Ungheria con 2 | 24

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. - (Adnkronos) -il. E nel sorriso a fine, nei 'cinque' al pubblico, nel giro d'onore per raccogliere l'applauso degli appassionati, c'è il buon umore ritrovato da Gianmarcoa otto giorni dalla qualificazione del salto in alto agli Europei di Monaco. Il campione olimpico si riprende la vittoria nella tappa Gold del Continental Tour, in, a Székesfehérvár. L'azzurro salta 2,24 al primo tentativo,un percorso netto alle quote precedenti di 2,14, 2,18 e 2,21. Battuto il bronzo mondiale Andriy Protsenko con il quale aveva duellato in Oregon per la terza piazza: oggi l'ucraino non fa meglio di 2,18 per chiudere terzo. La sfida per il successo è invece con un altro atleta europeo, potenziale ...