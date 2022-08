Affare Raspadori, nuovo contatto con il Sassuolo: il Napoli propone uno scambio! (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo le cessioni che si stanno ultimando in queste ore, con Fabian Ruiz verso il PSG e Contini alla Sampdoria, il calciomercato del Napoli si proietterà sui prossimi acquisti. Il primo obiettivo è rinforzare l’attacco e il nome scelto dagli azzurri è quello di Giacomo Raspadori. Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha svelato le ultime sull’Affare che vede coinvolte Napoli e Sassuolo. Ecco quanto evidenziato: “nuovo round telefonico tra De Laurentiis e Carnevali ad ora di pranzo. Manca l’intesa. Rifiutata un’offerta da 28 milioni più Ounas o Petagna. Carnevali ha rilanciato chiedendo 35 più 5 di bonus. Prossimo aggiornamento telefonico o stasera dopo il match di Coppa Italia o domani mattina“. Petagna Napoli Ricordiamo che alle ore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo le cessioni che si stanno ultimando in queste ore, con Fabian Ruiz verso il PSG e Contini alla Sampdoria, il calciomercato delsi proietterà sui prossimi acquisti. Il primo obiettivo è rinforzare l’attacco e il nome scelto dagli azzurri è quello di Giacomo. Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha svelato le ultime sull’che vede coinvolte. Ecco quanto evidenziato: “round telefonico tra De Laurentiis e Carnevali ad ora di pranzo. Manca l’intesa. Rifiutata un’offerta da 28 milioni più Ounas o Petagna. Carnevali ha rilanciato chiedendo 35 più 5 di bonus. Prossimo aggiornamento telefonico o stasera dopo il match di Coppa Italia o domani mattina“. PetagnaRicordiamo che alle ore ...

