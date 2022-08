“Addio piccolo angelo”. Adele, il sorriso spezzato a 7 anni. Solo pochi mesi fa la diagnosi maledetta (Di lunedì 8 agosto 2022) Morta Adele Coppetti, stroncata a soli 7 anni da una grave malattia. È lutto a Gemona, centro in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, nella borgata di Maniaglia, per la scomparsa della giovane cittadina, sconfitta da una terribile malattia ancora nel fiore dei suoi anni. La famiglia di Adele aveva scoperto della malattia Solo lo scorso dicembre. E in pochi mesi il male si è rivelato fatale per la piccola, che la lascia la mamma Romina, il papà Carlo e il fratello Paride, i nonni, gli zii e i cugini. La comunità friuliana si è stretta intorno alla famiglia della piccola Adele Coppetti, che in questi mesi ha lottato per vincere contro la malattia ma che purtroppo non ce l’ha fatta. Morta Adele ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) MortaCoppetti, stroncata a soli 7da una grave malattia. È lutto a Gemona, centro in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, nella borgata di Maniaglia, per la scomparsa della giovane cittadina, sconfitta da una terribile malattia ancora nel fiore dei suoi. La famiglia diaveva scoperto della malattialo scorso dicembre. E inil male si è rivelato fatale per la piccola, che la lascia la mamma Romina, il papà Carlo e il fratello Paride, i nonni, gli zii e i cugini. La comunità friuliana si è stretta intorno alla famiglia della piccolaCoppetti, che in questiha lottato per vincere contro la malattia ma che purtroppo non ce l’ha fatta. Morta...

