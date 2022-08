Zielinski dopo Napoli-Espanyol: “Ora ci prepariamo per il Verona” (Di domenica 7 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole contro l’Espanyol. Pèiotr Zielinski è intervenuto con alcune dichiarazioni dopo la sfida amichevole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 7 agosto 2022) Il centrocampista delPiotrha rilasciato alcune dichiarazionil’amichevole contro l’. Pèiotrè intervenuto con alcune dichiarazionila sfida amichevole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Frances54325203 : RT @rvotebannate: Zielinski che si ritrova ad essere il calciatore migliore in rosa dopo aver venduto 5 titolari - fran_rkid : RT @rvotebannate: Zielinski che si ritrova ad essere il calciatore migliore in rosa dopo aver venduto 5 titolari - Gino_1926 : RT @rvotebannate: Zielinski che si ritrova ad essere il calciatore migliore in rosa dopo aver venduto 5 titolari - ManuGuada369 : RT @rvotebannate: Zielinski che si ritrova ad essere il calciatore migliore in rosa dopo aver venduto 5 titolari - napolitown : L’unico punto di forza per ripartire era il centrocampo, perdere #Fabian il 7 agosto dopo addii pesanti è grave.… -