Spuntano le cifre dell’accordo tra Fabian Ruiz e il PSG Navas trattativa slegata

(Di domenica 7 agosto 2022) Sono ore caldissime queste per il futuro di. Con ogni probabilità lo spagnolo, il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno 2023, si trasferirà al PSG, che può spingersi fino ad un’offerta da 25 milioni bonus inclusi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira,avrebbe già anche concordato in linea di massima ingaggio e durata del contratto con i francesi. Si parla di 6 milioni a stagione fino al 2027. Tra le idee per i suoi sostituti ci sono Barak del Verona e Lo Celso del Tottenham. FOTO: Getty –NapoliSempre al PSG è sotto contratto Keylor, portiere che piace molto al Napoli e con cui si vorrebbe sostituire Meret. Nelle ultime ore, l’esperto costaricano sembra aver superato Kepa nelle preferenze, anche se Giuntoli sta ...

