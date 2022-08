Spento un reattore della centrale nucleare. Il papa forse a Kiev a settembre Invasione russa dell'Ucraina

(Di domenica 7 agosto 2022) Unsu quattrodi Zhaporizhzhia è statodopo il bombardamento dei russi. Si è andati vicini ad un disastro. Continuano i bombardamenti russi in, anche nei confronti di civili. I più recenti episodi fanno riferimento a bombe su Mikholaiv. Ilsarà in Kazakhistan a metà, diplomazie al lavoro per tentare la visita anche in. L'articoloun. Il ...

Agenzia_Ansa : 'Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato sp… - fattoquotidiano : SPENTO UN REATTORE NUCLEARE IN UCRAINA “Gravi rischi a causa dei bombardamenti” - carlo_conforti : RT @AjcHead: Se la centrale nucleare di #Zaporizhzia è sotto controllo dei #Russi, chi la sta bombardando? Esponendo tutti a rischi notevol… - argentofisico : RT @AjcHead: Se la centrale nucleare di #Zaporizhzia è sotto controllo dei #Russi, chi la sta bombardando? Esponendo tutti a rischi notevol… - Master916_21 : RT @AjcHead: Se la centrale nucleare di #Zaporizhzia è sotto controllo dei #Russi, chi la sta bombardando? Esponendo tutti a rischi notevol… -

Uno dei reattori è stato, ha dichiarato la società ucraina per l'energia atomica Energoatom che fa sapere come gli attacchi hanno 'causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell'...... - ha aggiunto Energoatom in un messaggio su Telegram - il sistema di protezione di emergenza è stato attivato su uno dei tre reattori funzionanti, che si è". Ha quindi spiegato che il ...Un reattore su quattro della centrale nucleare di Zhaporizhzhia è stato spento dopo il bombardamento dei russi. Si è andati vicini ad un disastro. Continuano i bombardamenti russi in Ucraina, anche ne ...Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato spento. Il bombardamento di ieri avrebbe causato un grave rischio per il funzionamento s ...