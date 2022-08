Ronaldo-Ten Hag, rottura insanabile: Napoli sullo sfondo se va via Osimhen (Di domenica 7 agosto 2022) . Gli azzurri pensano all’asso portoghese nel caso in cui dovesse andare via il nigeriano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Cristiano Ronaldo sembra sempre più lontano dal Manchester United. La rottura con Ten Hag appare inevitabile dopo la panchina nella partita persa contro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 7 agosto 2022) . Gli azzurri pensano all’asso portoghese nel caso in cui dovesse andare via il nigeriano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Cristianosembra sempre più lontano dal Manchester United. Lacon Ten Hag appare inevitabile dopo la panchina nella partita persa contro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

infoitsport : Cristiano Ronaldo e ten Hag s'ignorano, il Manchester United crolla contro il Brighton - sportli26181512 : #Ronaldo, debutto amaro: dentro nella ripresa, ma lo #United va ko: Lasciato in panchina dal nuovo tecnico Ten Hag,… - NikosKoukos88 : @juanito92x Ten Hag e' inadeguato, uno che panchina Ronaldo deve essere scarso. - napolista : Premier League, lo #United perde col Brighton 1-2. Ten Hag inserisce #Ronaldo troppo tardi Ten Hag ha lasciato in… - D_Tirinnanzi : Nessuna svolta, solo una lunga strada in salita per Ten Hag e Ronaldo stesso -