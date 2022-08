Ott Tänak | ”Dipende tutto da mia moglie | ti amo”

(Di domenica 7 agosto 2022) Ottsi è assicurato la vittoria del Secto Rally Finland regalando a Hyundai Motorsport il suo primo trionfo in assoluto a Jyväskylä con una guida perfetta. Il pilota estone ha iniziato a comandare dalla seconda PS del rally per finire la gara con 6,8 secondi di vantaggio sul rivale della Toyota GR Yaris Kalle Source

Secondo successo stagionale pere la Hyundai : dopo l'affermazione al Rally Sardegna dello scorso giugno, il pilota estone è tornato alla vittoria conquistando il Rally di Finlandia a bordo della sua i20 N lasciandosi alle ...ha messo a segno una buona prestazione questo fine settimana sin dall'inizio, e una volta che sei in partita riesci a tenere il ritmo. Ha dovuto lavorare sodo: è un grande risultato per lui e per ...