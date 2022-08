Notte di San Lorenzo in Irlanda con i cieli più bui d’Europa!

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 7 agosto 2022) Forse l’unico modo per rendere ancora più romantica una cosa che lo è per eccellenza come il guardare le stelle è farlo in riva al mare. E l’isola diventata famosa per la luce dei suoi, vanta anche il primato di quelli tra i più bui d’Europa e nel mondo, perfetti per una notte di Sanindimenticabile da vivere con il naso all’insù in uno dei Dark Skies Irlandesi. E se per caso la notte del 10 agosto le condizioni atmosferiche non fossero le migliori per ammirare le stelle che cadono, il rischio di rimanere delusi è pressoché nullo, poiché alla prima schiarita, la meraviglia delle stelle irlandesi è tale da non rimpiangere di osservarle anche quando sono immobili. Su 80 International Dark Places ufficiali in tutto il mondo, ben 3 sono sull’isola di smeraldo e la loro certificazione è la miglior garanzia di un certo grado di oscurità, quella ...