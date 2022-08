Napoli, Fabian Ruiz può partire subito: una big lo vuole (Di domenica 7 agosto 2022) Le strade tra il Napoli e Fabian Ruiz potrebbero separarsi già quest'estate. Lo spagnolo non ha trovato l'accordo per il prolungamento... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Le strade tra ilpotrebbero separarsi già quest'estate. Lo spagnolo non ha trovato l'accordo per il prolungamento...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - TuttoMercatoWeb : Corriere dello Sport - Napoli, un altro addio eccellente: ai dettagli la cessione di Fabian al PSG - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - TeofiloSteven : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ultime sulla… - acuntrora : RT @audelss: Calciomercato Napoli 2022/2023, ceduti: Ospina KK Fabian Mertens Insigne Alias l’ossatura del Napoli nella stagione 2021/202… -