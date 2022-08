Milan | Leao scherza con Tomori | ”Faresti meglio a segnare sabato”

(Di domenica 7 agosto 2022) In occasione di Vicenza-1-6, Fikayoha segnato il quinto gol rossonero; durante il viaggio di ritorno Rafaprende in giro l'inglese, esortandolo a ripetersi in vista della prima gara di campionato contro l'Udinese.

Dopo l'amichevole contro il Vicenza, l'attacante delRafaelha pubblicato questo video sul suo profilo Instagram in cui prende in giro ..., perè (quasi) finita: chi piomba sul portoghese, addio quasi certo Milan, Rafa Leao diventa... un dramma: ecco perché non può rinnovare Nelle pagelle della Gazzetta Sportiva all'indomani dell'amichevole del Milan vinta 6-1 contro il Vicenza, il premio di migliore in campo è andato a Rafael Leao, autore di un gol, di ...Il Milan riabbraccia uno dei suoi protagonisti: per Pioli è davvero un 'nuovo acquisto'. Ieri, contro il Vicenza, è stato lui il protagonista ...