Mercato lavoro in salute: è boom di annunci in un anno (Di domenica 7 agosto 2022) Se il 2021 è stato, per il mondo del lavoro, un anno di alti e bassi – con domanda e offerta di lavoro in costante oscillazione – il 2022 è partito molto bene: gli annunci sul web sono cresciuti del 20,9%, mentre le persone in ricerca attiva in rete sono aumentate del 12%. Confrontando la situazione degli ultimi 12 mesi, i numeri sono confortanti: +46,3% gli annunci, +8,4% il numero di chi cerca lavoro. A segnalarlo è Jobtech, prima agenzia italiana per il lavoro digitale che ha diffuso i dati del suo Osservatorio sul Mercato del lavoro in somministrazione. L'analisi di Jobtech Jobtech ha condotto un'analisi su un campione di 50.000 utenti attivi sui portali verticali dell'agenzia e sulle principali piattaforme esterne di ricerca ...

