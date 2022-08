Marco Liorni shock | non è mai successo | è la prima volta!

(Di domenica 7 agosto 2022), non è maied è proprio laEcco cosa è, il conduttore incredulo., anche quest’estate, è tornato protagonista su Rai 1 con Reazione a catena, storico game show che ormai conduce a partire dal 2019; puntata dopo puntata sta intrattenendo e divertendo il pubblico, non escludendo inoltre anche i colpi di scena. Il conduttore rimane senza parole a Reazione a catena: ecco cosa è.La puntata del 4 agosto è stata davvero sorprendente e ha lasciato il conduttore completamente scioccato; davvero incredibile cosa è, pare sia stata lavolta....

StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1965 nasceva il conduttore televisivo Marco Liorni #accaddeoggi - BlogSocialTv1 : Buon compleanno dalla redazione blogsocialtv a Marco Liorni, giornalista e conduttore Tv - rada_maja : RT @rada_maja: ??????6 agosto compie 57 anni Marco Liorni , conduttore tv.Premi: 3 Telegatti, Premio regia tv 2018?????? - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1965 nasceva il conduttore televisivo Marco Liorni #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1965 nasceva il conduttore televisivo Marco Liorni #accaddeoggi -

Inizio di puntata decisamente a sorpresa quello di oggi, sabato 6 agosto 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da, dove proprio il conduttore, aprendo la trasmissione, ha spiegato ai telespettatori l'anomalia, ossia l' assenza dei campioni in carica, i Pinza e Fichi . 'Purtroppo hanno dovuto lasciare ...Da una parte ci saràcon il suo Reazione a Catena in onda su Rai1 mentre Canale5 punterà tutto su Caduta Libera di Gerry Scotti. Caterina Balivo, riuscirà a reggere il confronto negli ...I Pinza e Fichi hanno lasciato Reazione a catena: "Colpa di un problema serio" spiega il conduttore Inizio di puntata decisamente a sorpresa quello di ...Reazione a Catena 2022. Eccoci al fine settimana e anche oggi, sabato 6 agosto, tutti incollati alla TV, per vedere una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena. A dalle 18.45, su Rai 1 andrà ...