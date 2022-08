Maltempo, temporali al nord. Allerta gialla in sette Regioni (Di domenica 7 agosto 2022) - Ancora giornate mediamente di grande caldo, con punte di 38 gradi al sud, ma nei prossimi giorni le temperature saranno in calo, con eventi ancora estremi Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 agosto 2022) - Ancora giornate mediamente di grande caldo, con punte di 38 gradi al sud, ma nei prossimi giorni le temperature saranno in calo, con eventi ancora estremi

MagicMarc5 : RT @UwBeobachtung: Avviso di maltempo per domenica 7.8.22 Dopo i temporali parzialmente forti della scorsa notte, tornerà il caldo. Dal po… - ilriformista : Allerta gialla in 7 regioni per violenti temporali, ancora afa al Sud #maltempo #caldo - brymeteo : Nelle prossime ore nuovi temporali con rischio grandine e forti raffiche di vento al nord-ovest. In serata, i fenom… - FonteUfficiale : La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla in Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige,… - v_senigallia : Maltempo: allerta meteo per temporali per tutta la giornata di lunedì -