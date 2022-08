Lo strappo di Calenda, addio all'alleanza col Pd: 'Non c'è coraggio e amore in una politica così' (Di domenica 7 agosto 2022) ... 'A Letta avevo detto che non si poteva arrivare a bombardare l'agenda Draghi dal giorno dopo', dice con riferimento alle forze di sinistra, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. Leggi su castedduonline (Di domenica 7 agosto 2022) ... 'A Letta avevo detto che non si poteva arrivare a bombardare l'agenda Draghi dal giorno dopo', dice con riferimento alle forze di sinistra, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

lorepregliasco : A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democra… - GiovaQuez : E in tutto questo Annunziata viaggia tra l'intervista e il tentativo di ricucire lo strappo tra Calenda e il PD. E… - Adnkronos : Letta dopo lo strappo di #Calenda in vista delle elezioni : 'L’unico suo alleato è sé stesso”. #news - giusyoni : RT @Adnkronos: Letta dopo lo strappo di #Calenda in vista delle elezioni : 'L’unico suo alleato è sé stesso”. #news - Sologio811 : RT @Adnkronos: Letta dopo lo strappo di #Calenda in vista delle elezioni : 'L’unico suo alleato è sé stesso”. #news -