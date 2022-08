LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Carlo Tacchini per sbloccare il medagliere. Aggiornamenti dalle 16.00 (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara domenica 7 agosto – La cronaca della quarta giornata di gare – I convocati dell’Italia ai Mondiali di Halifax – Il calendario del Mondiali di Canoa di Halifax 2022 – La presentazione delle finali dei Mondiali di Halifax Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità in programma ad Halifax in Canada. E’ l’ultima giornata di finali in Canada. Si assegnano ben 18 titoli nelle due sessioni di gare, 14 nella Canoa sprint e 4 nelle lunghe distanze nella sessione serale. Dopo una prima giornata ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara domenica 7 agosto – La cronaca della quarta giornata di gare – I convocati delaidi Halifax – Il calendario deldidi Halifax– La presentazione delle finali deidi Halifax Buongiorno e benvenuti alladella quinta e ultima giornata di gare deidiin programma ad Halifax in Canada. E’ l’ultima giornata di finali in Canada. Si assegnano ben 18 titoli nelle due sessioni di gare, 14 nellasprint e 4 nelle lunghe distanze nella sessione serale. Dopo una prima giornata ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: delusione azzurra Craciun-Santini solo quinti nel C2 e Tacchini è ses… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini puntano al podio nel C2 500! Occhio a Carlo Tacchin… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: undici equipaggi azzurri in cerca della finale. L’Italia punta al pod… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Tacchini ed il K2 azzurro in finale. Ultime batterie con Craciun-Sant… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di posti in finale! - #Canoa #velocità… -