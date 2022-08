La regina Elisabetta “porta sfiga” | ecco perché

Leggi su vesuvius

(Di domenica 7 agosto 2022) Lapare portisi è diffusa questa strana voce intorno alla monarca inglese. Stando all’ultima indagine giornalistica laporterebbe. Il motivo è davvero particolare, ma troverebbe conferma in diversi eventi che si sono verificati in questi anni: la bufera che ha sconvolto il Regno Unito. Un incredibile scoop avrebbe sconvolto Sua Maestà (via Ansa Foto)In molti penseranno che avere laal proprio matrimonio sia un vero e proprio onore e prestigio. Invece stando all’ultima indagine giornalista, in una particolare circostanza, avere la presenza di Sua Maestà il giorno delle nozze porterebbe. Una tesi ...