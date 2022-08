(Di domenica 7 agosto 2022) Se stai leggendo questo articolo sei interessato a sapere dove vedere. Il match è in programma domenica 7 agosto alle ore 18. Si tratta dell’ultima amichevole per i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri prima della partenza della Serie A 2022-2023, che li vedrà esordire lunedì 15 agosto in casa contro Calcio e Finanza.

juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - DiMarzio : .@atletI, annunciata la sospensione dell'amichevole contro la @juventusfc - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Juventus Atletico Madrid streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se stai leggen… - sportli26181512 : Juventus, arriva l'Atletico Madrid: equilibrio e gol nel pronostico -

Laha mille dolori, intanto le mancheranno in avvio Pogba e Chiesa ed è alla ricerca di un ... protagonista di un vivace calciomercato (Molina all'Madrid per 20 milioni; in entrata ...Calciomercato, ultim'ora Rai: Cherubini pronto a calare il pokerissimo. Altri due colpi in arrivo per la ...dopo un weekend di apparente tranquillità con in mezzo l'amichevole contro l'...16:20 - Sta per arrivare la pioggia a Torino: dopo le 18 sono attese abbondanti precipitazioni. 16:00 - Secondo Sky Sport ci saranno poche persone ad assistere al match dal vivo ...Calcio d'inizio alle 18. Si sarebbe dovuto giocare a Tel Aviv, poi lo spostamento per i pericoli legati agli scontri tra israeliani e palestinesi a Gaza ...