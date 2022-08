Israele all’attacco: 5 morti nella striscia di Gaza e raid in Cisgiordania (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Si acuisce la tensione a Gaza, in un’escalation notturna che ha portato già 5 morti e numerosi feriti, che sono stati segnalati nel nord della striscia nei pressi del campo profughi di Jabalya. L’attacco israeliano – riportano i media palestinesi che citano il ministero della sanità locale – avrebbe causato la morte anche di bambini. L’esercito israeliano nega ogni responsabilità, imputando l’esplosione al lancio di un razzo difettoso da parte palestinese. Alta tensione a Gaza nella stessa notte venti membri del gruppo palestinese della Jihad islamica sono stati arrestati dalle forze di sicurezza israeliane nella Cisgiordania occupata (territorio palestinese occupato dallo Stato ebraico dal 1967): lo ha annunciato l’esercito israeliano, al terzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Si acuisce la tensione a, in un’escalation notturna che ha portato già 5e numerosi feriti, che sono stati segnalati nel nord dellanei pressi del campo profughi di Jabalya. L’attacco israeliano – riportano i media palestinesi che citano il ministero della sanità locale – avrebbe causato la morte anche di bambini. L’esercito israeliano nega ogni responsabilità, imputando l’esplosione al lancio di un razzo difettoso da parte palestinese. Alta tensione astessa notte venti membri del gruppo palestinese della Jihad islamica sono stati arrestati dalle forze di sicurezza israelianeoccupata (territorio palestinese occupato dallo Stato ebraico dal 1967): lo ha annunciato l’esercito israeliano, al terzo ...

afrizox : @EnricoFaraboll1 Ho come la sensazione che fosse stata Israele a rispondere all’attacco, avresti usato terminologie diverse. - allegrasalvador : RT @DavideLerner: Israele decide di iniziare un attacco di vasta scala contro Gaza citando minacce del gruppo Jihad islamica in seguito all… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina Secondo alcuni analisti, lo scopo di #Israele nell'ATTACCO PEVENTI… - ninda1952 : RT @RaiNews: I militanti della #Jihadislami nella notte hanno sparato decine di razzi da #Gaza verso #Israele in risposta all'attacco israe… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Ancora morte e paura nella striscia di #Gaza. Nella giornata di venerdì le forze aree militari israeliane sono passate all… -